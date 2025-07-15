- Aperçu
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Le taux de change de CIBR a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.65 et à un maximum de 76.24.
Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CIBR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CIBR aujourd'hui ?
L'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF est cotée à 75.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.33%, a clôturé hier à 76.11 et son volume d'échange a atteint 267. Le graphique en temps réel du cours de CIBR présente ces mises à jour.
L'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 75.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIBR.
Comment acheter des actions CIBR ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF au cours actuel de 75.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.86 ou de 76.16, le 267 et le -0.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIBR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CIBR ?
Investir dans First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.02 - 77.14 et le prix actuel 75.86. Beaucoup comparent 5.21% et 20.68% avant de passer des ordres à 75.86 ou 76.16. Consultez le graphique du cours de CIBR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF l'année dernière était 77.14. Au cours de 55.02 - 77.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) sur l'année a été 55.02. Sa comparaison avec 75.86 et 55.02 - 77.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIBR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CIBR a-t-elle été divisée ?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.11 et 28.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.11
- Ouverture
- 76.16
- Bid
- 75.86
- Ask
- 76.16
- Plus Bas
- 75.65
- Plus Haut
- 76.24
- Volume
- 267
- Changement quotidien
- -0.33%
- Changement Mensuel
- 5.21%
- Changement à 6 Mois
- 20.68%
- Changement Annuel
- 28.08%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8