Devises / CIBR
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

75.86 USD 0.25 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CIBR a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.65 et à un maximum de 76.24.

Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CIBR aujourd'hui ?

L'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF est cotée à 75.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.33%, a clôturé hier à 76.11 et son volume d'échange a atteint 267. Le graphique en temps réel du cours de CIBR présente ces mises à jour.

L'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 75.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIBR.

Comment acheter des actions CIBR ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF au cours actuel de 75.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.86 ou de 76.16, le 267 et le -0.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIBR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CIBR ?

Investir dans First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.02 - 77.14 et le prix actuel 75.86. Beaucoup comparent 5.21% et 20.68% avant de passer des ordres à 75.86 ou 76.16. Consultez le graphique du cours de CIBR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF l'année dernière était 77.14. Au cours de 55.02 - 77.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) sur l'année a été 55.02. Sa comparaison avec 75.86 et 55.02 - 77.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIBR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CIBR a-t-elle été divisée ?

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.11 et 28.08% après les opérations sur titres.

Range quotidien
75.65 76.24
Range Annuel
55.02 77.14
Clôture Précédente
76.11
Ouverture
76.16
Bid
75.86
Ask
76.16
Plus Bas
75.65
Plus Haut
76.24
Volume
267
Changement quotidien
-0.33%
Changement Mensuel
5.21%
Changement à 6 Mois
20.68%
Changement Annuel
28.08%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8