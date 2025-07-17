CotizacionesSecciones
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

75.61 USD 0.50 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CIBR de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.61, mientras que el máximo ha alcanzado 76.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CIBR hoy?

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) se evalúa hoy en 75.61. El instrumento se negocia dentro de -0.66%; el cierre de ayer ha sido 76.11 y el volumen comercial ha alcanzado 559. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIBR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF se evalúa actualmente en 75.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 27.65% y USD. Monitoree los movimientos de CIBR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CIBR?

Puede comprar acciones de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) al precio actual de 75.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 75.61 o 75.91, mientras que 559 y -0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIBR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CIBR?

Invertir en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF implica tener en cuenta el rango anual 55.02 - 77.14 y el precio actual 75.61. Muchos comparan 4.87% y 20.28% antes de colocar órdenes en 75.61 o 75.91. Estudie los cambios diarios de precios de CIBR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?

El precio más alto de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) en el último año ha sido 77.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 55.02 - 77.14, una comparación con 76.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?

El precio más bajo de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) para el año ha sido 55.02. La comparación con los actuales 75.61 y 55.02 - 77.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIBR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIBR?

En el pasado, First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 76.11 y 27.65% después de las acciones corporativas.

Rango diario
75.61 76.24
Rango anual
55.02 77.14
Cierres anteriores
76.11
Open
76.16
Bid
75.61
Ask
75.91
Low
75.61
High
76.24
Volumen
559
Cambio diario
-0.66%
Cambio mensual
4.87%
Cambio a 6 meses
20.28%
Cambio anual
27.65%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8