CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
A taxa do CHGX para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.15 e o mais alto foi 27.23.
Veja a dinâmica do par de moedas AXS Change Finance ESG ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHGX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHGX hoje?
Hoje AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) está avaliado em 27.22. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 27.23, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHGX em tempo real.
As ações de AXS Change Finance ESG ETF pagam dividendos?
Atualmente AXS Change Finance ESG ETF está avaliado em 27.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -28.69% e USD. Monitore os movimentos de CHGX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHGX?
Você pode comprar ações de AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) pelo preço atual 27.22. Ordens geralmente são executadas perto de 27.22 ou 27.52, enquanto 22 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHGX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHGX?
Investir em AXS Change Finance ESG ETF envolve considerar a faixa anual 20.57 - 40.48 e o preço atual 27.22. Muitos comparam 2.99% e -26.29% antes de enviar ordens em 27.22 ou 27.52. Estude as mudanças diárias de preço de CHGX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
O maior preço de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) no último ano foi 40.48. As ações oscilaram bastante dentro de 20.57 - 40.48, e a comparação com 27.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AXS Change Finance ESG ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
O menor preço de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) no ano foi 20.57. A comparação com o preço atual 27.22 e 20.57 - 40.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHGX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHGX?
No passado AXS Change Finance ESG ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.23 e -28.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.23
- Open
- 27.23
- Bid
- 27.22
- Ask
- 27.52
- Low
- 27.15
- High
- 27.23
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 2.99%
- Mudança de 6 meses
- -26.29%
- Mudança anual
- -28.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8