CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
今日CHGX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.20和高点27.23进行交易。
关注AXS Change Finance ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHGX新闻
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
常见问题解答
CHGX股票今天的价格是多少？
AXS Change Finance ESG ETF股票今天的定价为27.23。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为27.23，交易量达到10。CHGX的实时价格图表显示了这些更新。
AXS Change Finance ESG ETF股票是否支付股息？
AXS Change Finance ESG ETF目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.66%和USD。实时查看图表以跟踪CHGX走势。
如何购买CHGX股票？
您可以以27.23的当前价格购买AXS Change Finance ESG ETF股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注CHGX的实时图表更新。
如何投资CHGX股票？
投资AXS Change Finance ESG ETF需要考虑年度范围20.57 - 40.48和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较3.03%和。实时查看CHGX价格图表，了解每日变化。
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF的最高价格是40.48。在20.57 - 40.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS Change Finance ESG ETF的绩效。
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF股票的最低价格是多少？
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF（CHGX）的最低价格为20.57。将其与当前的27.23和20.57 - 40.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHGX股票是什么时候拆分的？
AXS Change Finance ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.23和-28.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.23
- 开盘价
- 27.23
- 卖价
- 27.23
- 买价
- 27.53
- 最低价
- 27.20
- 最高价
- 27.23
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- -26.27%
- 年变化
- -28.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8