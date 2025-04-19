报价部分
货币 / CHGX
回到股票

CHGX: AXS Change Finance ESG ETF

27.23 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHGX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.20和高点27.23进行交易。

关注AXS Change Finance ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHGX新闻

常见问题解答

CHGX股票今天的价格是多少？

AXS Change Finance ESG ETF股票今天的定价为27.23。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为27.23，交易量达到10。CHGX的实时价格图表显示了这些更新。

AXS Change Finance ESG ETF股票是否支付股息？

AXS Change Finance ESG ETF目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.66%和USD。实时查看图表以跟踪CHGX走势。

如何购买CHGX股票？

您可以以27.23的当前价格购买AXS Change Finance ESG ETF股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注CHGX的实时图表更新。

如何投资CHGX股票？

投资AXS Change Finance ESG ETF需要考虑年度范围20.57 - 40.48和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较3.03%和。实时查看CHGX价格图表，了解每日变化。

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF的最高价格是40.48。在20.57 - 40.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS Change Finance ESG ETF的绩效。

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF股票的最低价格是多少？

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF（CHGX）的最低价格为20.57。将其与当前的27.23和20.57 - 40.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHGX股票是什么时候拆分的？

AXS Change Finance ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.23和-28.66%中可见。

日范围
27.20 27.23
年范围
20.57 40.48
前一天收盘价
27.23
开盘价
27.23
卖价
27.23
买价
27.53
最低价
27.20
最高价
27.23
交易量
10
日变化
0.00%
月变化
3.03%
6个月变化
-26.27%
年变化
-28.66%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8