CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
El tipo de cambio de CHGX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.20, mientras que el máximo ha alcanzado 27.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AXS Change Finance ESG ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHGX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHGX hoy?
AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) se evalúa hoy en 27.23. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 27.23 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHGX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AXS Change Finance ESG ETF?
AXS Change Finance ESG ETF se evalúa actualmente en 27.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -28.66% y USD. Monitoree los movimientos de CHGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHGX?
Puede comprar acciones de AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) al precio actual de 27.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.23 o 27.53, mientras que 10 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHGX?
Invertir en AXS Change Finance ESG ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.57 - 40.48 y el precio actual 27.23. Muchos comparan 3.03% y -26.27% antes de colocar órdenes en 27.23 o 27.53. Estudie los cambios diarios de precios de CHGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
El precio más alto de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) en el último año ha sido 40.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.57 - 40.48, una comparación con 27.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AXS Change Finance ESG ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
El precio más bajo de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) para el año ha sido 20.57. La comparación con los actuales 27.23 y 20.57 - 40.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHGX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHGX?
En el pasado, AXS Change Finance ESG ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.23 y -28.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.23
- Open
- 27.23
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.20
- High
- 27.23
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.03%
- Cambio a 6 meses
- -26.27%
- Cambio anual
- -28.66%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8