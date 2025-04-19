КотировкиРазделы
Валюты / CHGX
Назад в Рынок акций США

CHGX: AXS Change Finance ESG ETF

27.23 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHGX за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.22, а максимальная — 27.29.

Следите за динамикой AXS Change Finance ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHGX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHGX сегодня?

AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) сегодня оценивается на уровне 27.23. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 27.18, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS Change Finance ESG ETF?

AXS Change Finance ESG ETF в настоящее время оценивается в 27.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.66% и USD. Отслеживайте движения CHGX на графике в реальном времени.

Как купить акции CHGX?

Вы можете купить акции AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) по текущей цене 27.23. Ордера обычно размещаются около 27.23 или 27.53, тогда как 23 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHGX?

Инвестирование в AXS Change Finance ESG ETF предполагает учет годового диапазона 20.57 - 40.48 и текущей цены 27.23. Многие сравнивают 3.03% и -26.27% перед размещением ордеров на 27.23 или 27.53. Изучайте ежедневные изменения цены CHGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?

Самая высокая цена Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) за последний год составила 40.48. Акции заметно колебались в пределах 20.57 - 40.48, сравнение с 27.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS Change Finance ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?

Самая низкая цена Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) за год составила 20.57. Сравнение с текущими 27.23 и 20.57 - 40.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHGX?

В прошлом AXS Change Finance ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.18 и -28.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.22 27.29
Годовой диапазон
20.57 40.48
Предыдущее закрытие
27.18
Open
27.29
Bid
27.23
Ask
27.53
Low
27.22
High
27.29
Объем
23
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
3.03%
6-месячное изменение
-26.27%
Годовое изменение
-28.66%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8