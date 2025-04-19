クォートセクション
通貨 / CHGX
株に戻る

CHGX: AXS Change Finance ESG ETF

27.23 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHGXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.20の安値と27.23の高値で取引されました。

AXS Change Finance ESG ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHGX News

よくあるご質問

CHGX株の現在の価格は？

AXS Change Finance ESG ETFの株価は本日27.23です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.23、取引量は10に達しました。CHGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AXS Change Finance ESG ETFの株は配当を出しますか？

AXS Change Finance ESG ETFの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-28.66%やUSDにも注目します。CHGXの動きはライブチャートで確認できます。

CHGX株を買う方法は？

AXS Change Finance ESG ETFの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、10や0.00%が市場の動きを示します。CHGXの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHGX株に投資する方法は？

AXS Change Finance ESG ETFへの投資では、年間の値幅20.57 - 40.48と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、3.03%や-26.27%と比較されます。CHGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの株の最高値は？

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの過去1年の最高値は40.48でした。20.57 - 40.48内で株価は大きく変動し、27.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AXS Change Finance ESG ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの株の最低値は？

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF(CHGX)の年間最安値は20.57でした。現在の27.23や20.57 - 40.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHGXの動きはライブチャートで確認できます。

CHGXの株式分割はいつ行われましたか？

AXS Change Finance ESG ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.23、-28.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.20 27.23
1年のレンジ
20.57 40.48
以前の終値
27.23
始値
27.23
買値
27.23
買値
27.53
安値
27.20
高値
27.23
出来高
10
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
3.03%
6ヶ月の変化
-26.27%
1年の変化
-28.66%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8