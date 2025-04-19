- 概要
CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
CHGXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.20の安値と27.23の高値で取引されました。
AXS Change Finance ESG ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CHGX株の現在の価格は？
AXS Change Finance ESG ETFの株価は本日27.23です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.23、取引量は10に達しました。CHGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AXS Change Finance ESG ETFの株は配当を出しますか？
AXS Change Finance ESG ETFの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-28.66%やUSDにも注目します。CHGXの動きはライブチャートで確認できます。
CHGX株を買う方法は？
AXS Change Finance ESG ETFの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、10や0.00%が市場の動きを示します。CHGXの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHGX株に投資する方法は？
AXS Change Finance ESG ETFへの投資では、年間の値幅20.57 - 40.48と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、3.03%や-26.27%と比較されます。CHGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの株の最高値は？
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの過去1年の最高値は40.48でした。20.57 - 40.48内で株価は大きく変動し、27.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AXS Change Finance ESG ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETFの株の最低値は？
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF(CHGX)の年間最安値は20.57でした。現在の27.23や20.57 - 40.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHGXの動きはライブチャートで確認できます。
CHGXの株式分割はいつ行われましたか？
AXS Change Finance ESG ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.23、-28.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.23
- 始値
- 27.23
- 買値
- 27.23
- 買値
- 27.53
- 安値
- 27.20
- 高値
- 27.23
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.03%
- 6ヶ月の変化
- -26.27%
- 1年の変化
- -28.66%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8