CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
Il tasso di cambio CHGX ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.22 e ad un massimo di 27.29.
Segui le dinamiche di AXS Change Finance ESG ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHGX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHGX oggi?
Oggi le azioni AXS Change Finance ESG ETF sono prezzate a 27.23. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 27.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 23. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHGX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AXS Change Finance ESG ETF pagano dividendi?
AXS Change Finance ESG ETF è attualmente valutato a 27.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -28.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHGX.
Come acquistare azioni CHGX?
Puoi acquistare azioni AXS Change Finance ESG ETF al prezzo attuale di 27.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.23 o 27.53, mentre 23 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHGX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHGX?
Investire in AXS Change Finance ESG ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.57 - 40.48 e il prezzo attuale 27.23. Molti confrontano 3.03% e -26.27% prima di effettuare ordini su 27.23 o 27.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHGX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
Il prezzo massimo di Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF nell'ultimo anno è stato 40.48. All'interno di 20.57 - 40.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AXS Change Finance ESG ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
Il prezzo più basso di Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) nel corso dell'anno è stato 20.57. Confrontandolo con gli attuali 27.23 e 20.57 - 40.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHGX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHGX?
AXS Change Finance ESG ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.18 e -28.66%.
- Chiusura Precedente
- 27.18
- Apertura
- 27.29
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Minimo
- 27.22
- Massimo
- 27.29
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 3.03%
- Variazione Semestrale
- -26.27%
- Variazione Annuale
- -28.66%
