- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHGX: AXS Change Finance ESG ETF
Der Wechselkurs von CHGX hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.15 bis zu einem Hoch von 27.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die AXS Change Finance ESG ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHGX News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHGX heute?
Die Aktie von AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) notiert heute bei 27.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.23 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von CHGX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHGX Dividenden?
AXS Change Finance ESG ETF wird derzeit mit 27.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -28.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHGX zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHGX-Aktien?
Sie können Aktien von AXS Change Finance ESG ETF (CHGX) zum aktuellen Kurs von 27.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.22 oder 27.52 platziert, während 22 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHGX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHGX-Aktien?
Bei einer Investition in AXS Change Finance ESG ETF müssen die jährliche Spanne 20.57 - 40.48 und der aktuelle Kurs 27.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.99% und -26.29%, bevor sie Orders zu 27.22 oder 27.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHGX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
Der höchste Kurs von Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) im vergangenen Jahr lag bei 40.48. Innerhalb von 20.57 - 40.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AXS Change Finance ESG ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF?
Der niedrigste Kurs von Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) im Laufe des Jahres betrug 20.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.22 und der Spanne 20.57 - 40.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHGX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHGX statt?
AXS Change Finance ESG ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.23 und -28.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.23
- Eröffnung
- 27.23
- Bid
- 27.22
- Ask
- 27.52
- Tief
- 27.15
- Hoch
- 27.23
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- -26.29%
- Jahresänderung
- -28.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8