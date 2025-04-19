CotationsSections
CHGX: AXS Change Finance ESG ETF

27.23 USD 0.05 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHGX a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.22 et à un maximum de 27.29.

Suivez la dynamique AXS Change Finance ESG ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CHGX aujourd'hui ?

L'action AXS Change Finance ESG ETF est cotée à 27.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 27.18 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de CHGX présente ces mises à jour.

L'action AXS Change Finance ESG ETF verse-t-elle des dividendes ?

AXS Change Finance ESG ETF est actuellement valorisé à 27.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -28.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHGX.

Comment acheter des actions CHGX ?

Vous pouvez acheter des actions AXS Change Finance ESG ETF au cours actuel de 27.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.23 ou de 27.53, le 23 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHGX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CHGX ?

Investir dans AXS Change Finance ESG ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.57 - 40.48 et le prix actuel 27.23. Beaucoup comparent 3.03% et -26.27% avant de passer des ordres à 27.23 ou 27.53. Consultez le graphique du cours de CHGX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF ?

Le cours le plus élevé de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF l'année dernière était 40.48. Au cours de 20.57 - 40.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AXS Change Finance ESG ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF ?

Le cours le plus bas de Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) sur l'année a été 20.57. Sa comparaison avec 27.23 et 20.57 - 40.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHGX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CHGX a-t-elle été divisée ?

AXS Change Finance ESG ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.18 et -28.66% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.22 27.29
Range Annuel
20.57 40.48
Clôture Précédente
27.18
Ouverture
27.29
Bid
27.23
Ask
27.53
Plus Bas
27.22
Plus Haut
27.29
Volume
23
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
3.03%
Changement à 6 Mois
-26.27%
Changement Annuel
-28.66%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8