Moedas / CGDV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
41.97 USD 0.15 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CGDV para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.81 e o mais alto foi 42.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGDV Notícias
- VYM Is A Great ETF, But CGDV Offers Staggering Returns With Slightly Higher Risk
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- CGDV: All You Need To Know About This Actively-Managed ETF (NYSEARCA:CGDV)
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- CGDV Is Beating The S&P 500 By 70%, More Gains Are Ahead (NYSEARCA:CGDV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- CGDV: Great Fund To Own For Income And Gains - BUY (NYSEARCA:CGDV)
- SCHD: Wouldn't Call It Dead Money (NYSEARCA:SCHD)
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- CGDV: Buy For Value, Stay For Dividend Growth
- CGDV: Superb Actively Managed GARP Dividend Fund (NYSEARCA:CGDV)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- CGDV: Simple Active Equity ETF With Strong And Consistent Performance Track Record
- Two ETFs For Value & Growth (Not Named SCHD)
- 12 Undercovered Stocks: Canadian Natural Resources, Armada Hoffler And More
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- CGDV: Forget The Yield, This Active Dividend Value ETF Just Works (NYSEARCA:CGDV)
- CI Global Asset Management Expands Mutual Fund Suite with Mandates Focused on Artificial Intelligence, Global Equities and Undervalued U.S. Companies
- CGDV ETF: An Elite Growth Fund But Not A Dividend Investment (NYSEARCA:CGDV)
- CGDV: Proven To Be More Effective Than Peers
- CGDV: A Mix Of Value And Exuberance (NYSEARCA:CGDV)
Faixa diária
41.81 42.09
Faixa anual
30.94 42.25
- Fechamento anterior
- 41.82
- Open
- 41.93
- Bid
- 41.97
- Ask
- 42.27
- Low
- 41.81
- High
- 42.09
- Volume
- 3.403 K
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- 2.57%
- Mudança de 6 meses
- 17.79%
- Mudança anual
- 15.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh