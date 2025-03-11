Валюты / CGDV
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
41.95 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGDV за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 42.09.
Следите за динамикой Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.90 42.09
Годовой диапазон
30.94 42.25
- Предыдущее закрытие
- 41.98
- Open
- 42.06
- Bid
- 41.95
- Ask
- 42.25
- Low
- 41.90
- High
- 42.09
- Объем
- 2.970 K
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 17.74%
- Годовое изменение
- 15.34%
