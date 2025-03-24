通貨 / CGDV
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
41.97 USD 0.15 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGDVの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり41.81の安値と42.09の高値で取引されました。
Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
41.81 42.09
1年のレンジ
30.94 42.25
- 以前の終値
- 41.82
- 始値
- 41.93
- 買値
- 41.97
- 買値
- 42.27
- 安値
- 41.81
- 高値
- 42.09
- 出来高
- 3.403 K
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- 2.57%
- 6ヶ月の変化
- 17.79%
- 1年の変化
- 15.40%
