시세섹션
통화 / CGDV
주식로 돌아가기

CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E

42.10 USD 0.13 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CGDV 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.86이고 고가는 42.15이었습니다.

Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGDV News

일일 변동 비율
41.86 42.15
년간 변동
30.94 42.25
이전 종가
41.97
시가
42.08
Bid
42.10
Ask
42.40
저가
41.86
고가
42.15
볼륨
2.858 K
일일 변동
0.31%
월 변동
2.88%
6개월 변동
18.16%
년간 변동율
15.75%
20 9월, 토요일