통화 / CGDV
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
42.10 USD 0.13 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CGDV 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.86이고 고가는 42.15이었습니다.
Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CGDV News
일일 변동 비율
41.86 42.15
년간 변동
30.94 42.25
- 이전 종가
- 41.97
- 시가
- 42.08
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- 저가
- 41.86
- 고가
- 42.15
- 볼륨
- 2.858 K
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- 2.88%
- 6개월 변동
- 18.16%
- 년간 변동율
- 15.75%
20 9월, 토요일