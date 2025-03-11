Währungen / CGDV
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
42.03 USD 0.06 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGDV hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.86 bis zu einem Hoch von 42.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.86 42.08
Jahresspanne
30.94 42.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.97
- Eröffnung
- 42.08
- Bid
- 42.03
- Ask
- 42.33
- Tief
- 41.86
- Hoch
- 42.08
- Volumen
- 2.347 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 2.71%
- 6-Monatsänderung
- 17.96%
- Jahresänderung
- 15.56%
