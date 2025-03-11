货币 / CGDV
CGDV: Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E
41.82 USD 0.13 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGDV汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点41.57和高点42.06进行交易。
关注Capital Group Dividend Value ETF Capital Group Dividend Value E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CGDV新闻
日范围
41.57 42.06
年范围
30.94 42.25
- 前一天收盘价
- 41.95
- 开盘价
- 41.98
- 卖价
- 41.82
- 买价
- 42.12
- 最低价
- 41.57
- 最高价
- 42.06
- 交易量
- 4.239 K
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- 17.37%
- 年变化
- 14.98%
