CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
A taxa do CGDG para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.40 e o mais alto foi 34.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGDG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGDG hoje?
Hoje Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) está avaliado em 34.51. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 34.55, e o volume de negociação atingiu 403. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGDG em tempo real.
As ações de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe está avaliado em 34.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.23% e USD. Monitore os movimentos de CGDG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGDG?
Você pode comprar ações de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) pelo preço atual 34.51. Ordens geralmente são executadas perto de 34.51 ou 34.81, enquanto 403 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGDG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGDG?
Investir em Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe envolve considerar a faixa anual 27.62 - 34.87 e o preço atual 34.51. Muitos comparam 2.49% e 11.72% antes de enviar ordens em 34.51 ou 34.81. Estude as mudanças diárias de preço de CGDG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGDG) no último ano foi 34.87. As ações oscilaram bastante dentro de 27.62 - 34.87, e a comparação com 34.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGDG) no ano foi 27.62. A comparação com o preço atual 34.51 e 27.62 - 34.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGDG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGDG?
No passado Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.55 e 12.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.55
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.51
- Ask
- 34.81
- Low
- 34.40
- High
- 34.54
- Volume
- 403
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 2.49%
- Mudança de 6 meses
- 11.72%
- Mudança anual
- 12.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8