CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
Der Wechselkurs von CGDG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.40 bis zu einem Hoch von 34.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGDG heute?
Die Aktie von Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) notiert heute bei 34.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.55 und das Handelsvolumen erreichte 805. Das Live-Chart von CGDG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGDG Dividenden?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe wird derzeit mit 34.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGDG zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGDG-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) zum aktuellen Kurs von 34.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.63 oder 34.93 platziert, während 805 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGDG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGDG-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe müssen die jährliche Spanne 27.62 - 34.87 und der aktuelle Kurs 34.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.85% und 12.11%, bevor sie Orders zu 34.63 oder 34.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGDG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGDG) im vergangenen Jahr lag bei 34.87. Innerhalb von 27.62 - 34.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGDG) im Laufe des Jahres betrug 27.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.63 und der Spanne 27.62 - 34.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGDG statt?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.55 und 12.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.55
- Eröffnung
- 34.44
- Bid
- 34.63
- Ask
- 34.93
- Tief
- 34.40
- Hoch
- 34.63
- Volumen
- 805
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 2.85%
- 6-Monatsänderung
- 12.11%
- Jahresänderung
- 12.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8