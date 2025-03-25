CotationsSections
CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe

34.55 USD 0.04 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CGDG a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.51 et à un maximum de 34.66.

Suivez la dynamique Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CGDG aujourd'hui ?

L'action Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe est cotée à 34.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 34.51 et son volume d'échange a atteint 712. Le graphique en temps réel du cours de CGDG présente ces mises à jour.

L'action Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe verse-t-elle des dividendes ?

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe est actuellement valorisé à 34.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGDG.

Comment acheter des actions CGDG ?

Vous pouvez acheter des actions Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe au cours actuel de 34.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.55 ou de 34.85, le 712 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CGDG ?

Investir dans Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.62 - 34.87 et le prix actuel 34.55. Beaucoup comparent 2.61% et 11.85% avant de passer des ordres à 34.55 ou 34.85. Consultez le graphique du cours de CGDG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?

Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 34.87. Au cours de 27.62 - 34.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?

Le cours le plus bas de Share Class (CGDG) sur l'année a été 27.62. Sa comparaison avec 34.55 et 27.62 - 34.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGDG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CGDG a-t-elle été divisée ?

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.51 et 12.36% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.51 34.66
Range Annuel
27.62 34.87
Clôture Précédente
34.51
Ouverture
34.66
Bid
34.55
Ask
34.85
Plus Bas
34.51
Plus Haut
34.66
Volume
712
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
2.61%
Changement à 6 Mois
11.85%
Changement Annuel
12.36%
