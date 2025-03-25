- Panorámica
CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
El tipo de cambio de CGDG de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.40, mientras que el máximo ha alcanzado 34.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CGDG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGDG hoy?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) se evalúa hoy en 34.51. El instrumento se negocia dentro de -0.12%; el cierre de ayer ha sido 34.55 y el volumen comercial ha alcanzado 403. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGDG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe se evalúa actualmente en 34.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.23% y USD. Monitoree los movimientos de CGDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGDG?
Puede comprar acciones de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) al precio actual de 34.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.51 o 34.81, mientras que 403 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGDG?
Invertir en Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe implica tener en cuenta el rango anual 27.62 - 34.87 y el precio actual 34.51. Muchos comparan 2.49% y 11.72% antes de colocar órdenes en 34.51 o 34.81. Estudie los cambios diarios de precios de CGDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Share Class?
El precio más alto de Share Class (CGDG) en el último año ha sido 34.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.62 - 34.87, una comparación con 34.55 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Share Class?
El precio más bajo de Share Class (CGDG) para el año ha sido 27.62. La comparación con los actuales 34.51 y 27.62 - 34.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGDG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGDG?
En el pasado, Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.55 y 12.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.55
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.51
- Ask
- 34.81
- Low
- 34.40
- High
- 34.54
- Volumen
- 403
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 11.72%
- Cambio anual
- 12.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8