CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
今日CGDG汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.44和高点34.50进行交易。
关注Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGDG新闻
常见问题解答
CGDG股票今天的价格是多少？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票今天的定价为34.46。它在-0.26%范围内交易，昨天的收盘价为34.55，交易量达到171。CGDG的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票是否支付股息？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe目前的价值为34.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.07%和USD。实时查看图表以跟踪CGDG走势。
如何购买CGDG股票？
您可以以34.46的当前价格购买Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票。订单通常设置在34.46或34.76附近，而171和0.06%显示市场活动。立即关注CGDG的实时图表更新。
如何投资CGDG股票？
投资Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe需要考虑年度范围27.62 - 34.87和当前价格34.46。许多人在以34.46或34.76下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CGDG价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是34.87。在27.62 - 34.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGDG）的最低价格为27.62。将其与当前的34.46和27.62 - 34.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGDG股票是什么时候拆分的？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.55和12.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.55
- 开盘价
- 34.44
- 卖价
- 34.46
- 买价
- 34.76
- 最低价
- 34.44
- 最高价
- 34.50
- 交易量
- 171
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.35%
- 6个月变化
- 11.56%
- 年变化
- 12.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8