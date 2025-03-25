报价部分
货币 / CGDG
CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe

34.46 USD 0.09 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGDG汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.44和高点34.50进行交易。

关注Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGDG股票今天的价格是多少？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票今天的定价为34.46。它在-0.26%范围内交易，昨天的收盘价为34.55，交易量达到171。CGDG的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票是否支付股息？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe目前的价值为34.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.07%和USD。实时查看图表以跟踪CGDG走势。

如何购买CGDG股票？

您可以以34.46的当前价格购买Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe股票。订单通常设置在34.46或34.76附近，而171和0.06%显示市场活动。立即关注CGDG的实时图表更新。

如何投资CGDG股票？

投资Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe需要考虑年度范围27.62 - 34.87和当前价格34.46。许多人在以34.46或34.76下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CGDG价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是34.87。在27.62 - 34.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGDG）的最低价格为27.62。将其与当前的34.46和27.62 - 34.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGDG股票是什么时候拆分的？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.55和12.07%中可见。

日范围
34.44 34.50
年范围
27.62 34.87
前一天收盘价
34.55
开盘价
34.44
卖价
34.46
买价
34.76
最低价
34.44
最高价
34.50
交易量
171
日变化
-0.26%
月变化
2.35%
6个月变化
11.56%
年变化
12.07%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8