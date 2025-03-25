- 概要
CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
CGDGの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.40の安値と34.54の高値で取引されました。
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGDG株の現在の価格は？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株価は本日34.51です。-0.12%内で取引され、前日の終値は34.55、取引量は403に達しました。CGDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株は配当を出しますか？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの現在の価格は34.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.23%やUSDにも注目します。CGDGの動きはライブチャートで確認できます。
CGDG株を買う方法は？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株は現在34.51で購入可能です。注文は通常34.51または34.81付近で行われ、403や0.20%が市場の動きを示します。CGDGの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGDG株に投資する方法は？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweへの投資では、年間の値幅27.62 - 34.87と現在の34.51を考慮します。注文は多くの場合34.51や34.81で行われる前に、2.49%や11.72%と比較されます。CGDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は34.87でした。27.62 - 34.87内で株価は大きく変動し、34.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGDG)の年間最安値は27.62でした。現在の34.51や27.62 - 34.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGDGの動きはライブチャートで確認できます。
CGDGの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.55、12.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.55
- 始値
- 34.44
- 買値
- 34.51
- 買値
- 34.81
- 安値
- 34.40
- 高値
- 34.54
- 出来高
- 403
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 11.72%
- 1年の変化
- 12.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8