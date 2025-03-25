クォートセクション
通貨 / CGDG
株に戻る

CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe

34.51 USD 0.04 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGDGの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.40の安値と34.54の高値で取引されました。

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGDG News

よくあるご質問

CGDG株の現在の価格は？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株価は本日34.51です。-0.12%内で取引され、前日の終値は34.55、取引量は403に達しました。CGDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株は配当を出しますか？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの現在の価格は34.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.23%やUSDにも注目します。CGDGの動きはライブチャートで確認できます。

CGDG株を買う方法は？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweの株は現在34.51で購入可能です。注文は通常34.51または34.81付近で行われ、403や0.20%が市場の動きを示します。CGDGの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGDG株に投資する方法は？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweへの投資では、年間の値幅27.62 - 34.87と現在の34.51を考慮します。注文は多くの場合34.51や34.81で行われる前に、2.49%や11.72%と比較されます。CGDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は34.87でした。27.62 - 34.87内で株価は大きく変動し、34.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGDG)の年間最安値は27.62でした。現在の34.51や27.62 - 34.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGDGの動きはライブチャートで確認できます。

CGDGの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Groweは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.55、12.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.40 34.54
1年のレンジ
27.62 34.87
以前の終値
34.55
始値
34.44
買値
34.51
買値
34.81
安値
34.40
高値
34.54
出来高
403
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
11.72%
1年の変化
12.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8