CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
Курс CGDG за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.44, а максимальная — 34.50.
Следите за динамикой Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CGDG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGDG сегодня?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) сегодня оценивается на уровне 34.46. Инструмент торгуется в пределах -0.26%, вчерашнее закрытие составило 34.55, а торговый объем достиг 171. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe в настоящее время оценивается в 34.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.07% и USD. Отслеживайте движения CGDG на графике в реальном времени.
Как купить акции CGDG?
Вы можете купить акции Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) по текущей цене 34.46. Ордера обычно размещаются около 34.46 или 34.76, тогда как 171 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGDG?
Инвестирование в Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe предполагает учет годового диапазона 27.62 - 34.87 и текущей цены 34.46. Многие сравнивают 2.35% и 11.56% перед размещением ордеров на 34.46 или 34.76. Изучайте ежедневные изменения цены CGDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGDG) за последний год составила 34.87. Акции заметно колебались в пределах 27.62 - 34.87, сравнение с 34.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGDG) за год составила 27.62. Сравнение с текущими 34.46 и 27.62 - 34.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGDG?
В прошлом Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.55 и 12.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.55
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.46
- Ask
- 34.76
- Low
- 34.44
- High
- 34.50
- Объем
- 171
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 11.56%
- Годовое изменение
- 12.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8