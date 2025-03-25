КотировкиРазделы
Валюты / CGDG
Назад в Рынок акций США

CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe

34.46 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGDG за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.44, а максимальная — 34.50.

Следите за динамикой Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CGDG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGDG сегодня?

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) сегодня оценивается на уровне 34.46. Инструмент торгуется в пределах -0.26%, вчерашнее закрытие составило 34.55, а торговый объем достиг 171. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe?

Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe в настоящее время оценивается в 34.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.07% и USD. Отслеживайте движения CGDG на графике в реальном времени.

Как купить акции CGDG?

Вы можете купить акции Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe (CGDG) по текущей цене 34.46. Ордера обычно размещаются около 34.46 или 34.76, тогда как 171 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGDG?

Инвестирование в Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe предполагает учет годового диапазона 27.62 - 34.87 и текущей цены 34.46. Многие сравнивают 2.35% и 11.56% перед размещением ордеров на 34.46 или 34.76. Изучайте ежедневные изменения цены CGDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGDG) за последний год составила 34.87. Акции заметно колебались в пределах 27.62 - 34.87, сравнение с 34.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGDG) за год составила 27.62. Сравнение с текущими 34.46 и 27.62 - 34.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGDG?

В прошлом Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.55 и 12.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.44 34.50
Годовой диапазон
27.62 34.87
Предыдущее закрытие
34.55
Open
34.44
Bid
34.46
Ask
34.76
Low
34.44
High
34.50
Объем
171
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
11.56%
Годовое изменение
12.07%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8