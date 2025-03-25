- Panoramica
CGDG: Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe
Il tasso di cambio CGDG ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.44 e ad un massimo di 34.50.
Segui le dinamiche di Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGDG oggi?
Oggi le azioni Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe sono prezzate a 34.46. Viene scambiato all'interno di -0.26%, la chiusura di ieri è stata 34.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 171. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGDG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe pagano dividendi?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe è attualmente valutato a 34.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGDG.
Come acquistare azioni CGDG?
Puoi acquistare azioni Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe al prezzo attuale di 34.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.46 o 34.76, mentre 171 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGDG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGDG?
Investire in Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe implica considerare l'intervallo annuale 27.62 - 34.87 e il prezzo attuale 34.46. Molti confrontano 2.35% e 11.56% prima di effettuare ordini su 34.46 o 34.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGDG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Share Class?
Il prezzo massimo di Share Class nell'ultimo anno è stato 34.87. All'interno di 27.62 - 34.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Share Class?
Il prezzo più basso di Share Class (CGDG) nel corso dell'anno è stato 27.62. Confrontandolo con gli attuali 34.46 e 27.62 - 34.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGDG?
Capital Group Dividend Growers ETF Capital Group Dividend Growe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.55 e 12.07%.
- Chiusura Precedente
- 34.55
- Apertura
- 34.44
- Bid
- 34.46
- Ask
- 34.76
- Minimo
- 34.44
- Massimo
- 34.50
- Volume
- 171
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 2.35%
- Variazione Semestrale
- 11.56%
- Variazione Annuale
- 12.07%
