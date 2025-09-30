- Visão do mercado
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
A taxa do CFR-PB para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.01 e o mais alto foi 18.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFR-PB hoje?
Hoje Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) está avaliado em 18.04. O instrumento é negociado dentro de -0.39%, o fechamento de ontem foi 18.11, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFR-PB em tempo real.
As ações de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a pagam dividendos?
Atualmente Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a está avaliado em 18.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.29% e USD. Monitore os movimentos de CFR-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFR-PB?
Você pode comprar ações de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) pelo preço atual 18.04. Ordens geralmente são executadas perto de 18.04 ou 18.34, enquanto 14 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFR-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFR-PB?
Investir em Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 16.85 - 19.10 e o preço atual 18.04. Muitos comparam -0.06% e 1.29% antes de enviar ordens em 18.04 ou 18.34. Estude as mudanças diárias de preço de CFR-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CULLEN?
O maior preço de CULLEN (CFR-PB) no último ano foi 19.10. As ações oscilaram bastante dentro de 16.85 - 19.10, e a comparação com 18.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CULLEN?
O menor preço de CULLEN (CFR-PB) no ano foi 16.85. A comparação com o preço atual 18.04 e 16.85 - 19.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFR-PB?
No passado Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.11 e 1.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.11
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- Low
- 18.01
- High
- 18.16
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- -0.06%
- Mudança de 6 meses
- 1.29%
- Mudança anual
- 1.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4