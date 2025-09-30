CotaçõesSeções
Moedas / CFR-PB
Voltar para Ações

CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CFR-PB para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.01 e o mais alto foi 18.16.

Veja a dinâmica do par de moedas Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CFR-PB hoje?

Hoje Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) está avaliado em 18.04. O instrumento é negociado dentro de -0.39%, o fechamento de ontem foi 18.11, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFR-PB em tempo real.

As ações de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a pagam dividendos?

Atualmente Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a está avaliado em 18.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.29% e USD. Monitore os movimentos de CFR-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CFR-PB?

Você pode comprar ações de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) pelo preço atual 18.04. Ordens geralmente são executadas perto de 18.04 ou 18.34, enquanto 14 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFR-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CFR-PB?

Investir em Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 16.85 - 19.10 e o preço atual 18.04. Muitos comparam -0.06% e 1.29% antes de enviar ordens em 18.04 ou 18.34. Estude as mudanças diárias de preço de CFR-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CULLEN?

O maior preço de CULLEN (CFR-PB) no último ano foi 19.10. As ações oscilaram bastante dentro de 16.85 - 19.10, e a comparação com 18.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CULLEN?

O menor preço de CULLEN (CFR-PB) no ano foi 16.85. A comparação com o preço atual 18.04 e 16.85 - 19.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFR-PB?

No passado Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.11 e 1.29% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.01 18.16
Faixa anual
16.85 19.10
Fechamento anterior
18.11
Open
18.16
Bid
18.04
Ask
18.34
Low
18.01
High
18.16
Volume
14
Mudança diária
-0.39%
Mudança mensal
-0.06%
Mudança de 6 meses
1.29%
Mudança anual
1.29%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4