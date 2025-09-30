QuotazioniSezioni
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFR-PB ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.01 e ad un massimo di 18.16.

Segui le dinamiche di Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CFR-PB oggi?

Oggi le azioni Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a sono prezzate a 18.04. Viene scambiato all'interno di -0.39%, la chiusura di ieri è stata 18.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFR-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a pagano dividendi?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a è attualmente valutato a 18.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFR-PB.

Come acquistare azioni CFR-PB?

Puoi acquistare azioni Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a al prezzo attuale di 18.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.04 o 18.34, mentre 14 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFR-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CFR-PB?

Investire in Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 16.85 - 19.10 e il prezzo attuale 18.04. Molti confrontano -0.06% e 1.29% prima di effettuare ordini su 18.04 o 18.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFR-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CULLEN?

Il prezzo massimo di CULLEN nell'ultimo anno è stato 19.10. All'interno di 16.85 - 19.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CULLEN?

Il prezzo più basso di CULLEN (CFR-PB) nel corso dell'anno è stato 16.85. Confrontandolo con gli attuali 18.04 e 16.85 - 19.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFR-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFR-PB?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.11 e 1.29%.

Intervallo Giornaliero
18.01 18.16
Intervallo Annuale
16.85 19.10
Chiusura Precedente
18.11
Apertura
18.16
Bid
18.04
Ask
18.34
Minimo
18.01
Massimo
18.16
Volume
14
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
-0.06%
Variazione Semestrale
1.29%
Variazione Annuale
1.29%
