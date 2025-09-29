- Обзор рынка
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
Курс CFR-PB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.01, а максимальная — 18.16.
Следите за динамикой Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFR-PB сегодня?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) сегодня оценивается на уровне 18.04. Инструмент торгуется в пределах -0.39%, вчерашнее закрытие составило 18.11, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFR-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 18.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.29% и USD. Отслеживайте движения CFR-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CFR-PB?
Вы можете купить акции Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) по текущей цене 18.04. Ордера обычно размещаются около 18.04 или 18.34, тогда как 14 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFR-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFR-PB?
Инвестирование в Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 16.85 - 19.10 и текущей цены 18.04. Многие сравнивают -0.06% и 1.29% перед размещением ордеров на 18.04 или 18.34. Изучайте ежедневные изменения цены CFR-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CULLEN?
Самая высокая цена CULLEN (CFR-PB) за последний год составила 19.10. Акции заметно колебались в пределах 16.85 - 19.10, сравнение с 18.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CULLEN?
Самая низкая цена CULLEN (CFR-PB) за год составила 16.85. Сравнение с текущими 18.04 и 16.85 - 19.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFR-PB?
В прошлом Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.11 и 1.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.11
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- Low
- 18.01
- High
- 18.16
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- 1.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%