CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFR-PB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.01, а максимальная — 18.16.

Следите за динамикой Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CFR-PB сегодня?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) сегодня оценивается на уровне 18.04. Инструмент торгуется в пределах -0.39%, вчерашнее закрытие составило 18.11, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFR-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 18.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.29% и USD. Отслеживайте движения CFR-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции CFR-PB?

Вы можете купить акции Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) по текущей цене 18.04. Ордера обычно размещаются около 18.04 или 18.34, тогда как 14 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFR-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CFR-PB?

Инвестирование в Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 16.85 - 19.10 и текущей цены 18.04. Многие сравнивают -0.06% и 1.29% перед размещением ордеров на 18.04 или 18.34. Изучайте ежедневные изменения цены CFR-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CULLEN?

Самая высокая цена CULLEN (CFR-PB) за последний год составила 19.10. Акции заметно колебались в пределах 16.85 - 19.10, сравнение с 18.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CULLEN?

Самая низкая цена CULLEN (CFR-PB) за год составила 16.85. Сравнение с текущими 18.04 и 16.85 - 19.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CFR-PB?

В прошлом Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.11 и 1.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.01 18.16
Годовой диапазон
16.85 19.10
Предыдущее закрытие
18.11
Open
18.16
Bid
18.04
Ask
18.34
Low
18.01
High
18.16
Объем
14
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
1.29%
Годовое изменение
1.29%
