クォートセクション
通貨 / CFR-PB
株に戻る

CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFR-PBの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり18.01の安値と18.16の高値で取引されました。

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CFR-PB株の現在の価格は？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株価は本日18.04です。-0.39%内で取引され、前日の終値は18.11、取引量は14に達しました。CFR-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株は配当を出しますか？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの現在の価格は18.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.29%やUSDにも注目します。CFR-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CFR-PB株を買う方法は？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株は現在18.04で購入可能です。注文は通常18.04または18.34付近で行われ、14や-0.66%が市場の動きを示します。CFR-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CFR-PB株に投資する方法は？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aへの投資では、年間の値幅16.85 - 19.10と現在の18.04を考慮します。注文は多くの場合18.04や18.34で行われる前に、-0.06%や1.29%と比較されます。CFR-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CULLENの株の最高値は？

CULLENの過去1年の最高値は19.10でした。16.85 - 19.10内で株価は大きく変動し、18.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CULLENの株の最低値は？

CULLEN(CFR-PB)の年間最安値は16.85でした。現在の18.04や16.85 - 19.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFR-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CFR-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.11、1.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.01 18.16
1年のレンジ
16.85 19.10
以前の終値
18.11
始値
18.16
買値
18.04
買値
18.34
安値
18.01
高値
18.16
出来高
14
1日の変化
-0.39%
1ヶ月の変化
-0.06%
6ヶ月の変化
1.29%
1年の変化
1.29%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待