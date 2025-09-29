- 概要
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
CFR-PBの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり18.01の安値と18.16の高値で取引されました。
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CFR-PB株の現在の価格は？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株価は本日18.04です。-0.39%内で取引され、前日の終値は18.11、取引量は14に達しました。CFR-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株は配当を出しますか？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの現在の価格は18.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.29%やUSDにも注目します。CFR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CFR-PB株を買う方法は？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aの株は現在18.04で購入可能です。注文は通常18.04または18.34付近で行われ、14や-0.66%が市場の動きを示します。CFR-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CFR-PB株に投資する方法は？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aへの投資では、年間の値幅16.85 - 19.10と現在の18.04を考慮します。注文は多くの場合18.04や18.34で行われる前に、-0.06%や1.29%と比較されます。CFR-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CULLENの株の最高値は？
CULLENの過去1年の最高値は19.10でした。16.85 - 19.10内で株価は大きく変動し、18.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CULLENの株の最低値は？
CULLEN(CFR-PB)の年間最安値は16.85でした。現在の18.04や16.85 - 19.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CFR-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.11、1.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.11
- 始値
- 18.16
- 買値
- 18.04
- 買値
- 18.34
- 安値
- 18.01
- 高値
- 18.16
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- 1.29%
- 1年の変化
- 1.29%
