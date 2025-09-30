KurseKategorien
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFR-PB hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.01 bis zu einem Hoch von 18.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CFR-PB heute?

Die Aktie von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) notiert heute bei 18.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.11 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von CFR-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CFR-PB Dividenden?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 18.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFR-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich CFR-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) zum aktuellen Kurs von 18.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.04 oder 18.34 platziert, während 14 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFR-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CFR-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 16.85 - 19.10 und der aktuelle Kurs 18.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 1.29%, bevor sie Orders zu 18.04 oder 18.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFR-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CULLEN?

Der höchste Kurs von CULLEN (CFR-PB) im vergangenen Jahr lag bei 19.10. Innerhalb von 16.85 - 19.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CULLEN?

Der niedrigste Kurs von CULLEN (CFR-PB) im Laufe des Jahres betrug 16.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.04 und der Spanne 16.85 - 19.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFR-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CFR-PB statt?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.11 und 1.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.01 18.16
Jahresspanne
16.85 19.10
Vorheriger Schlusskurs
18.11
Eröffnung
18.16
Bid
18.04
Ask
18.34
Tief
18.01
Hoch
18.16
Volumen
14
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
1.29%
Jahresänderung
1.29%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4