CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
Der Wechselkurs von CFR-PB hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.01 bis zu einem Hoch von 18.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CFR-PB heute?
Die Aktie von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) notiert heute bei 18.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.11 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von CFR-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CFR-PB Dividenden?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 18.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFR-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CFR-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) zum aktuellen Kurs von 18.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.04 oder 18.34 platziert, während 14 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFR-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CFR-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 16.85 - 19.10 und der aktuelle Kurs 18.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 1.29%, bevor sie Orders zu 18.04 oder 18.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFR-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CULLEN?
Der höchste Kurs von CULLEN (CFR-PB) im vergangenen Jahr lag bei 19.10. Innerhalb von 16.85 - 19.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CULLEN?
Der niedrigste Kurs von CULLEN (CFR-PB) im Laufe des Jahres betrug 16.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.04 und der Spanne 16.85 - 19.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFR-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CFR-PB statt?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.11 und 1.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.11
- Eröffnung
- 18.16
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- Tief
- 18.01
- Hoch
- 18.16
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- 1.29%
- Jahresänderung
- 1.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4