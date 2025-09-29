CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
今日CFR-PB汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点18.01和高点18.16进行交易。
关注Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CFR-PB股票今天的价格是多少？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票今天的定价为18.04。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为18.11，交易量达到14。CFR-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票是否支付股息？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a目前的价值为18.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪CFR-PB走势。
如何购买CFR-PB股票？
您可以以18.04的当前价格购买Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票。订单通常设置在18.04或18.34附近，而14和-0.66%显示市场活动。立即关注CFR-PB的实时图表更新。
如何投资CFR-PB股票？
投资Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a需要考虑年度范围16.85 - 19.10和当前价格18.04。许多人在以18.04或18.34下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看CFR-PB价格图表，了解每日变化。
CULLEN股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CULLEN的最高价格是19.10。在16.85 - 19.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a的绩效。
CULLEN股票的最低价格是多少？
CULLEN（CFR-PB）的最低价格为16.85。将其与当前的18.04和16.85 - 19.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFR-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CFR-PB股票是什么时候拆分的？
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.11和1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.11
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 18.04
- 买价
- 18.34
- 最低价
- 18.01
- 最高价
- 18.16
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- 1.29%
- 年变化
- 1.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值