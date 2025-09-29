报价部分
货币 / CFR-PB
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CFR-PB汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点18.01和高点18.16进行交易。

关注Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CFR-PB股票今天的价格是多少？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票今天的定价为18.04。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为18.11，交易量达到14。CFR-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票是否支付股息？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a目前的价值为18.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪CFR-PB走势。

如何购买CFR-PB股票？

您可以以18.04的当前价格购买Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a股票。订单通常设置在18.04或18.34附近，而14和-0.66%显示市场活动。立即关注CFR-PB的实时图表更新。

如何投资CFR-PB股票？

投资Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a需要考虑年度范围16.85 - 19.10和当前价格18.04。许多人在以18.04或18.34下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看CFR-PB价格图表，了解每日变化。

CULLEN股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CULLEN的最高价格是19.10。在16.85 - 19.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a的绩效。

CULLEN股票的最低价格是多少？

CULLEN（CFR-PB）的最低价格为16.85。将其与当前的18.04和16.85 - 19.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFR-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFR-PB股票是什么时候拆分的？

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.11和1.29%中可见。

日范围
18.01 18.16
年范围
16.85 19.10
前一天收盘价
18.11
开盘价
18.16
卖价
18.04
买价
18.34
最低价
18.01
最高价
18.16
交易量
14
日变化
-0.39%
月变化
-0.06%
6个月变化
1.29%
年变化
1.29%
