CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a

18.04 USD 0.07 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CFR-PB de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.01, mientras que el máximo ha alcanzado 18.16.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CFR-PB hoy?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) se evalúa hoy en 18.04. El instrumento se negocia dentro de -0.39%; el cierre de ayer ha sido 18.11 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CFR-PB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a?

Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a se evalúa actualmente en 18.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.29% y USD. Monitoree los movimientos de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CFR-PB?

Puede comprar acciones de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) al precio actual de 18.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.04 o 18.34, mientras que 14 y -0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CFR-PB?

Invertir en Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a implica tener en cuenta el rango anual 16.85 - 19.10 y el precio actual 18.04. Muchos comparan -0.06% y 1.29% antes de colocar órdenes en 18.04 o 18.34. Estudie los cambios diarios de precios de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CULLEN?

El precio más alto de CULLEN (CFR-PB) en el último año ha sido 19.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.85 - 19.10, una comparación con 18.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CULLEN?

El precio más bajo de CULLEN (CFR-PB) para el año ha sido 16.85. La comparación con los actuales 18.04 y 16.85 - 19.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CFR-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CFR-PB?

En el pasado, Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.11 y 1.29% después de las acciones corporativas.

Rango diario
18.01 18.16
Rango anual
16.85 19.10
Cierres anteriores
18.11
Open
18.16
Bid
18.04
Ask
18.34
Low
18.01
High
18.16
Volumen
14
Cambio diario
-0.39%
Cambio mensual
-0.06%
Cambio a 6 meses
1.29%
Cambio anual
1.29%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.