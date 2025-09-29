- Panorámica
CFR-PB: Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a
El tipo de cambio de CFR-PB de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.01, mientras que el máximo ha alcanzado 18.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CFR-PB hoy?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) se evalúa hoy en 18.04. El instrumento se negocia dentro de -0.39%; el cierre de ayer ha sido 18.11 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CFR-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a?
Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a se evalúa actualmente en 18.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.29% y USD. Monitoree los movimientos de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CFR-PB?
Puede comprar acciones de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a (CFR-PB) al precio actual de 18.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.04 o 18.34, mientras que 14 y -0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CFR-PB?
Invertir en Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a implica tener en cuenta el rango anual 16.85 - 19.10 y el precio actual 18.04. Muchos comparan -0.06% y 1.29% antes de colocar órdenes en 18.04 o 18.34. Estudie los cambios diarios de precios de CFR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CULLEN?
El precio más alto de CULLEN (CFR-PB) en el último año ha sido 19.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.85 - 19.10, una comparación con 18.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CULLEN?
El precio más bajo de CULLEN (CFR-PB) para el año ha sido 16.85. La comparación con los actuales 18.04 y 16.85 - 19.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CFR-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CFR-PB?
En el pasado, Cullen/Frost Bankers Inc Depositary Shares, each representing a ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.11 y 1.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.11
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- Low
- 18.01
- High
- 18.16
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- 1.29%
- Cambio anual
- 1.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.