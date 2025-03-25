Moedas / CET
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CET: Central Securities Corporation
50.67 USD 0.11 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CET para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.51 e o mais alto foi 50.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Central Securities Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CET Notícias
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 51.16 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.6 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.36 USD
- CET: An Excellent Long-Term Investment To Buy On Dips (NYSE:CET)
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 49.58 USD
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- J.P. Morgan hires veteran dealmaker Diamandakis to deepen ties with financial sponsors
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Central Securities announces upcoming dividend payment
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Faixa diária
50.51 50.80
Faixa anual
40.26 51.21
- Fechamento anterior
- 50.78
- Open
- 50.75
- Bid
- 50.67
- Ask
- 50.97
- Low
- 50.51
- High
- 50.80
- Volume
- 121
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 1.79%
- Mudança de 6 meses
- 13.05%
- Mudança anual
- 11.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh