CET: Central Securities Corporation

51.10 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CET ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.80 e ad un massimo di 51.24.

Segui le dinamiche di Central Securities Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.80 51.24
Intervallo Annuale
40.26 51.25
Chiusura Precedente
51.09
Apertura
50.81
Bid
51.10
Ask
51.40
Minimo
50.80
Massimo
51.24
Volume
34
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
2.65%
Variazione Semestrale
14.01%
Variazione Annuale
12.09%
21 settembre, domenica