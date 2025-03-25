FiyatlarBölümler
Dövizler / CET
Geri dön - Hisse senetleri

CET: Central Securities Corporation

51.10 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CET fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.80 ve Yüksek fiyatı olarak 51.24 aralığında işlem gördü.

Central Securities Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CET haberleri

Günlük aralık
50.80 51.24
Yıllık aralık
40.26 51.25
Önceki kapanış
51.09
Açılış
50.81
Satış
51.10
Alış
51.40
Düşük
50.80
Yüksek
51.24
Hacim
34
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
2.65%
6 aylık değişim
14.01%
Yıllık değişim
12.09%
21 Eylül, Pazar