Dövizler / CET
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CET: Central Securities Corporation
51.10 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CET fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.80 ve Yüksek fiyatı olarak 51.24 aralığında işlem gördü.
Central Securities Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CET haberleri
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 51.16 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.6 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.36 USD
- CET: An Excellent Long-Term Investment To Buy On Dips (NYSE:CET)
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 49.58 USD
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- J.P. Morgan hires veteran dealmaker Diamandakis to deepen ties with financial sponsors
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Central Securities announces upcoming dividend payment
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Günlük aralık
50.80 51.24
Yıllık aralık
40.26 51.25
- Önceki kapanış
- 51.09
- Açılış
- 50.81
- Satış
- 51.10
- Alış
- 51.40
- Düşük
- 50.80
- Yüksek
- 51.24
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 2.65%
- 6 aylık değişim
- 14.01%
- Yıllık değişim
- 12.09%
21 Eylül, Pazar