CET: Central Securities Corporation
51.11 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CET hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.80 bis zu einem Hoch von 51.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Central Securities Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
50.80 51.24
Jahresspanne
40.26 51.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.09
- Eröffnung
- 50.81
- Bid
- 51.11
- Ask
- 51.41
- Tief
- 50.80
- Hoch
- 51.24
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 14.03%
- Jahresänderung
- 12.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K