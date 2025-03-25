Валюты / CET
CET: Central Securities Corporation
50.78 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CET за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.43, а максимальная — 50.96.
Следите за динамикой Central Securities Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.43 50.96
Годовой диапазон
40.26 51.16
- Предыдущее закрытие
- 50.76
- Open
- 50.85
- Bid
- 50.78
- Ask
- 51.08
- Low
- 50.43
- High
- 50.96
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 13.30%
- Годовое изменение
- 11.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.