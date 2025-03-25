Devises / CET
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CET: Central Securities Corporation
51.10 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CET a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.80 et à un maximum de 51.24.
Suivez la dynamique Central Securities Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CET Nouvelles
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 51.16 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.6 USD
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 50.36 USD
- CET: An Excellent Long-Term Investment To Buy On Dips (NYSE:CET)
- Central Securities Corp stock hits all-time high at 49.58 USD
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- J.P. Morgan hires veteran dealmaker Diamandakis to deepen ties with financial sponsors
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Central Securities announces upcoming dividend payment
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Range quotidien
50.80 51.24
Range Annuel
40.26 51.25
- Clôture Précédente
- 51.09
- Ouverture
- 50.81
- Bid
- 51.10
- Ask
- 51.40
- Plus Bas
- 50.80
- Plus Haut
- 51.24
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.02%
- Changement Mensuel
- 2.65%
- Changement à 6 Mois
- 14.01%
- Changement Annuel
- 12.09%
20 septembre, samedi