CET: Central Securities Corporation

51.10 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CET a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.80 et à un maximum de 51.24.

Suivez la dynamique Central Securities Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.80 51.24
Range Annuel
40.26 51.25
Clôture Précédente
51.09
Ouverture
50.81
Bid
51.10
Ask
51.40
Plus Bas
50.80
Plus Haut
51.24
Volume
34
Changement quotidien
0.02%
Changement Mensuel
2.65%
Changement à 6 Mois
14.01%
Changement Annuel
12.09%
