CEFZ: UBS AG
A taxa do CEFZ para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.1700 e o mais alto foi 8.2800.
Veja a dinâmica do par de moedas UBS AG. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEFZ hoje?
Hoje UBS AG (CEFZ) está avaliado em 8.2150. O instrumento é negociado dentro de 0.37%, o fechamento de ontem foi 8.1850, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEFZ em tempo real.
As ações de UBS AG pagam dividendos?
Atualmente UBS AG está avaliado em 8.2150. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.30% e USD. Monitore os movimentos de CEFZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEFZ?
Você pode comprar ações de UBS AG (CEFZ) pelo preço atual 8.2150. Ordens geralmente são executadas perto de 8.2150 ou 8.2180, enquanto 13 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEFZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEFZ?
Investir em UBS AG envolve considerar a faixa anual 7.8600 - 8.4091 e o preço atual 8.2150. Muitos comparam 1.05% e 2.30% antes de enviar ordens em 8.2150 ou 8.2180. Estude as mudanças diárias de preço de CEFZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UBS AG?
O maior preço de UBS AG (CEFZ) no último ano foi 8.4091. As ações oscilaram bastante dentro de 7.8600 - 8.4091, e a comparação com 8.1850 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UBS AG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UBS AG?
O menor preço de UBS AG (CEFZ) no ano foi 7.8600. A comparação com o preço atual 8.2150 e 7.8600 - 8.4091 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEFZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEFZ?
No passado UBS AG passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.1850 e 2.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.1850
- Open
- 8.2147
- Bid
- 8.2150
- Ask
- 8.2180
- Low
- 8.1700
- High
- 8.2800
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 1.05%
- Mudança de 6 meses
- 2.30%
- Mudança anual
- 2.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4