CEFZ: UBS AG
Курс CEFZ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.1700, а максимальная — 8.2800.
Следите за динамикой UBS AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEFZ сегодня?
UBS AG (CEFZ) сегодня оценивается на уровне 8.2100. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 8.1850, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UBS AG?
UBS AG в настоящее время оценивается в 8.2100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.24% и USD. Отслеживайте движения CEFZ на графике в реальном времени.
Как купить акции CEFZ?
Вы можете купить акции UBS AG (CEFZ) по текущей цене 8.2100. Ордера обычно размещаются около 8.2100 или 8.2130, тогда как 9 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEFZ?
Инвестирование в UBS AG предполагает учет годового диапазона 7.8600 - 8.4091 и текущей цены 8.2100. Многие сравнивают 0.98% и 2.24% перед размещением ордеров на 8.2100 или 8.2130. Изучайте ежедневные изменения цены CEFZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UBS AG?
Самая высокая цена UBS AG (CEFZ) за последний год составила 8.4091. Акции заметно колебались в пределах 7.8600 - 8.4091, сравнение с 8.1850 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UBS AG на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UBS AG?
Самая низкая цена UBS AG (CEFZ) за год составила 7.8600. Сравнение с текущими 8.2100 и 7.8600 - 8.4091 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEFZ?
В прошлом UBS AG проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.1850 и 2.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.1850
- Open
- 8.2147
- Bid
- 8.2100
- Ask
- 8.2130
- Low
- 8.1700
- High
- 8.2800
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- 2.24%
- Годовое изменение
- 2.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%