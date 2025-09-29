КотировкиРазделы
CEFZ: UBS AG

8.2100 USD 0.0250 (0.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEFZ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.1700, а максимальная — 8.2800.

Следите за динамикой UBS AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CEFZ сегодня?

UBS AG (CEFZ) сегодня оценивается на уровне 8.2100. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 8.1850, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UBS AG?

UBS AG в настоящее время оценивается в 8.2100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.24% и USD. Отслеживайте движения CEFZ на графике в реальном времени.

Как купить акции CEFZ?

Вы можете купить акции UBS AG (CEFZ) по текущей цене 8.2100. Ордера обычно размещаются около 8.2100 или 8.2130, тогда как 9 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CEFZ?

Инвестирование в UBS AG предполагает учет годового диапазона 7.8600 - 8.4091 и текущей цены 8.2100. Многие сравнивают 0.98% и 2.24% перед размещением ордеров на 8.2100 или 8.2130. Изучайте ежедневные изменения цены CEFZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UBS AG?

Самая высокая цена UBS AG (CEFZ) за последний год составила 8.4091. Акции заметно колебались в пределах 7.8600 - 8.4091, сравнение с 8.1850 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UBS AG на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UBS AG?

Самая низкая цена UBS AG (CEFZ) за год составила 7.8600. Сравнение с текущими 8.2100 и 7.8600 - 8.4091 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CEFZ?

В прошлом UBS AG проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.1850 и 2.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.1700 8.2800
Годовой диапазон
7.8600 8.4091
Предыдущее закрытие
8.1850
Open
8.2147
Bid
8.2100
Ask
8.2130
Low
8.1700
High
8.2800
Объем
9
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.98%
6-месячное изменение
2.24%
Годовое изменение
2.24%
