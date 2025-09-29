报价部分
货币 / CEFZ
CEFZ: UBS AG

8.2150 USD 0.0300 (0.37%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CEFZ汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点8.1700和高点8.2800进行交易。

关注UBS AG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CEFZ股票今天的价格是多少？

UBS AG股票今天的定价为8.2150。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为8.1850，交易量达到13。CEFZ的实时价格图表显示了这些更新。

UBS AG股票是否支付股息？

UBS AG目前的价值为8.2150。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.30%和USD。实时查看图表以跟踪CEFZ走势。

如何购买CEFZ股票？

您可以以8.2150的当前价格购买UBS AG股票。订单通常设置在8.2150或8.2180附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注CEFZ的实时图表更新。

如何投资CEFZ股票？

投资UBS AG需要考虑年度范围7.8600 - 8.4091和当前价格8.2150。许多人在以8.2150或8.2180下订单之前，会比较1.05%和。实时查看CEFZ价格图表，了解每日变化。

UBS AG股票的最高价格是多少？

在过去一年中，UBS AG的最高价格是8.4091。在7.8600 - 8.4091内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪UBS AG的绩效。

UBS AG股票的最低价格是多少？

UBS AG（CEFZ）的最低价格为7.8600。将其与当前的8.2150和7.8600 - 8.4091进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEFZ股票是什么时候拆分的？

UBS AG历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.1850和2.30%中可见。

日范围
8.1700 8.2800
年范围
7.8600 8.4091
前一天收盘价
8.1850
开盘价
8.2147
卖价
8.2150
买价
8.2180
最低价
8.1700
最高价
8.2800
交易量
13
日变化
0.37%
月变化
1.05%
6个月变化
2.30%
年变化
2.30%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值