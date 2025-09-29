CEFZ: UBS AG
今日CEFZ汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点8.1700和高点8.2800进行交易。
关注UBS AG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CEFZ股票今天的价格是多少？
UBS AG股票今天的定价为8.2150。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为8.1850，交易量达到13。CEFZ的实时价格图表显示了这些更新。
UBS AG股票是否支付股息？
UBS AG目前的价值为8.2150。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.30%和USD。实时查看图表以跟踪CEFZ走势。
如何购买CEFZ股票？
您可以以8.2150的当前价格购买UBS AG股票。订单通常设置在8.2150或8.2180附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注CEFZ的实时图表更新。
如何投资CEFZ股票？
投资UBS AG需要考虑年度范围7.8600 - 8.4091和当前价格8.2150。许多人在以8.2150或8.2180下订单之前，会比较1.05%和。实时查看CEFZ价格图表，了解每日变化。
UBS AG股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UBS AG的最高价格是8.4091。在7.8600 - 8.4091内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪UBS AG的绩效。
UBS AG股票的最低价格是多少？
UBS AG（CEFZ）的最低价格为7.8600。将其与当前的8.2150和7.8600 - 8.4091进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CEFZ股票是什么时候拆分的？
UBS AG历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.1850和2.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.1850
- 开盘价
- 8.2147
- 卖价
- 8.2150
- 买价
- 8.2180
- 最低价
- 8.1700
- 最高价
- 8.2800
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 1.05%
- 6个月变化
- 2.30%
- 年变化
- 2.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值