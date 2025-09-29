- Panorámica
CEFZ: UBS AG
El tipo de cambio de CEFZ de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.1700, mientras que el máximo ha alcanzado 8.2800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UBS AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CEFZ hoy?
UBS AG (CEFZ) se evalúa hoy en 8.2150. El instrumento se negocia dentro de 0.37%; el cierre de ayer ha sido 8.1850 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CEFZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de UBS AG?
UBS AG se evalúa actualmente en 8.2150. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.30% y USD. Monitoree los movimientos de CEFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CEFZ?
Puede comprar acciones de UBS AG (CEFZ) al precio actual de 8.2150. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.2150 o 8.2180, mientras que 13 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CEFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CEFZ?
Invertir en UBS AG implica tener en cuenta el rango anual 7.8600 - 8.4091 y el precio actual 8.2150. Muchos comparan 1.05% y 2.30% antes de colocar órdenes en 8.2150 o 8.2180. Estudie los cambios diarios de precios de CEFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UBS AG?
El precio más alto de UBS AG (CEFZ) en el último año ha sido 8.4091. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.8600 - 8.4091, una comparación con 8.1850 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de UBS AG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UBS AG?
El precio más bajo de UBS AG (CEFZ) para el año ha sido 7.8600. La comparación con los actuales 8.2150 y 7.8600 - 8.4091 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CEFZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CEFZ?
En el pasado, UBS AG ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.1850 y 2.30% después de las acciones corporativas.
