CEFZ: UBS AG

8.2150 USD 0.0300 (0.37%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CEFZの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり8.1700の安値と8.2800の高値で取引されました。

UBS AGダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CEFZ株の現在の価格は？

UBS AGの株価は本日8.2150です。0.37%内で取引され、前日の終値は8.1850、取引量は13に達しました。CEFZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

UBS AGの株は配当を出しますか？

UBS AGの現在の価格は8.2150です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.30%やUSDにも注目します。CEFZの動きはライブチャートで確認できます。

CEFZ株を買う方法は？

UBS AGの株は現在8.2150で購入可能です。注文は通常8.2150または8.2180付近で行われ、13や0.00%が市場の動きを示します。CEFZの最新情報はライブチャートで確認できます。

CEFZ株に投資する方法は？

UBS AGへの投資では、年間の値幅7.8600 - 8.4091と現在の8.2150を考慮します。注文は多くの場合8.2150や8.2180で行われる前に、1.05%や2.30%と比較されます。CEFZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最高値は？

UBS AGの過去1年の最高値は8.4091でした。7.8600 - 8.4091内で株価は大きく変動し、8.1850と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。UBS AGのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最低値は？

UBS AG(CEFZ)の年間最安値は7.8600でした。現在の8.2150や7.8600 - 8.4091と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEFZの動きはライブチャートで確認できます。

CEFZの株式分割はいつ行われましたか？

UBS AGは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.1850、2.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
8.1700 8.2800
1年のレンジ
7.8600 8.4091
以前の終値
8.1850
始値
8.2147
買値
8.2150
買値
8.2180
安値
8.1700
高値
8.2800
出来高
13
1日の変化
0.37%
1ヶ月の変化
1.05%
6ヶ月の変化
2.30%
1年の変化
2.30%
