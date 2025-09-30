- Übersicht
CEFZ: UBS AG
Der Wechselkurs von CEFZ hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.1700 bis zu einem Hoch von 8.2800 gehandelt.
Verfolgen Sie die UBS AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CEFZ heute?
Die Aktie von UBS AG (CEFZ) notiert heute bei 8.2150. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.1850 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von CEFZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CEFZ Dividenden?
UBS AG wird derzeit mit 8.2150 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEFZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich CEFZ-Aktien?
Sie können Aktien von UBS AG (CEFZ) zum aktuellen Kurs von 8.2150 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.2150 oder 8.2180 platziert, während 13 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEFZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CEFZ-Aktien?
Bei einer Investition in UBS AG müssen die jährliche Spanne 7.8600 - 8.4091 und der aktuelle Kurs 8.2150 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.05% und 2.30%, bevor sie Orders zu 8.2150 oder 8.2180 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEFZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der höchste Kurs von UBS AG (CEFZ) im vergangenen Jahr lag bei 8.4091. Innerhalb von 7.8600 - 8.4091 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.1850 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von UBS AG mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der niedrigste Kurs von UBS AG (CEFZ) im Laufe des Jahres betrug 7.8600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.2150 und der Spanne 7.8600 - 8.4091 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEFZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CEFZ statt?
UBS AG hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.1850 und 2.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.1850
- Eröffnung
- 8.2147
- Bid
- 8.2150
- Ask
- 8.2180
- Tief
- 8.1700
- Hoch
- 8.2800
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- 2.30%
- Jahresänderung
- 2.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4