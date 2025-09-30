QuotazioniSezioni
CEFZ: UBS AG

8.2150 USD 0.0300 (0.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEFZ ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.1700 e ad un massimo di 8.2800.

Segui le dinamiche di UBS AG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CEFZ oggi?

Oggi le azioni UBS AG sono prezzate a 8.2150. Viene scambiato all'interno di 0.37%, la chiusura di ieri è stata 8.1850 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CEFZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni UBS AG pagano dividendi?

UBS AG è attualmente valutato a 8.2150. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CEFZ.

Come acquistare azioni CEFZ?

Puoi acquistare azioni UBS AG al prezzo attuale di 8.2150. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.2150 o 8.2180, mentre 13 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CEFZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CEFZ?

Investire in UBS AG implica considerare l'intervallo annuale 7.8600 - 8.4091 e il prezzo attuale 8.2150. Molti confrontano 1.05% e 2.30% prima di effettuare ordini su 8.2150 o 8.2180. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CEFZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni UBS AG?

Il prezzo massimo di UBS AG nell'ultimo anno è stato 8.4091. All'interno di 7.8600 - 8.4091, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.1850 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UBS AG utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UBS AG?

Il prezzo più basso di UBS AG (CEFZ) nel corso dell'anno è stato 7.8600. Confrontandolo con gli attuali 8.2150 e 7.8600 - 8.4091 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CEFZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CEFZ?

UBS AG ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.1850 e 2.30%.

Intervallo Giornaliero
8.1700 8.2800
Intervallo Annuale
7.8600 8.4091
Chiusura Precedente
8.1850
Apertura
8.2147
Bid
8.2150
Ask
8.2180
Minimo
8.1700
Massimo
8.2800
Volume
13
Variazione giornaliera
0.37%
Variazione Mensile
1.05%
Variazione Semestrale
2.30%
Variazione Annuale
2.30%
