CEFZ: UBS AG
Il tasso di cambio CEFZ ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.1700 e ad un massimo di 8.2800.
Segui le dinamiche di UBS AG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CEFZ oggi?
Oggi le azioni UBS AG sono prezzate a 8.2150. Viene scambiato all'interno di 0.37%, la chiusura di ieri è stata 8.1850 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CEFZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni UBS AG pagano dividendi?
UBS AG è attualmente valutato a 8.2150. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CEFZ.
Come acquistare azioni CEFZ?
Puoi acquistare azioni UBS AG al prezzo attuale di 8.2150. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.2150 o 8.2180, mentre 13 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CEFZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CEFZ?
Investire in UBS AG implica considerare l'intervallo annuale 7.8600 - 8.4091 e il prezzo attuale 8.2150. Molti confrontano 1.05% e 2.30% prima di effettuare ordini su 8.2150 o 8.2180. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CEFZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UBS AG?
Il prezzo massimo di UBS AG nell'ultimo anno è stato 8.4091. All'interno di 7.8600 - 8.4091, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.1850 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UBS AG utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UBS AG?
Il prezzo più basso di UBS AG (CEFZ) nel corso dell'anno è stato 7.8600. Confrontandolo con gli attuali 8.2150 e 7.8600 - 8.4091 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CEFZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CEFZ?
UBS AG ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.1850 e 2.30%.
- Chiusura Precedente
- 8.1850
- Apertura
- 8.2147
- Bid
- 8.2150
- Ask
- 8.2180
- Minimo
- 8.1700
- Massimo
- 8.2800
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- 1.05%
- Variazione Semestrale
- 2.30%
- Variazione Annuale
- 2.30%
