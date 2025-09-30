- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CEFZ: UBS AG
Le taux de change de CEFZ a changé de 0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.1700 et à un maximum de 8.2800.
Suivez la dynamique UBS AG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CEFZ aujourd'hui ?
L'action UBS AG est cotée à 8.2150 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.37%, a clôturé hier à 8.1850 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de CEFZ présente ces mises à jour.
L'action UBS AG verse-t-elle des dividendes ?
UBS AG est actuellement valorisé à 8.2150. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CEFZ.
Comment acheter des actions CEFZ ?
Vous pouvez acheter des actions UBS AG au cours actuel de 8.2150. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.2150 ou de 8.2180, le 13 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CEFZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CEFZ ?
Investir dans UBS AG implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.8600 - 8.4091 et le prix actuel 8.2150. Beaucoup comparent 1.05% et 2.30% avant de passer des ordres à 8.2150 ou 8.2180. Consultez le graphique du cours de CEFZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UBS AG ?
Le cours le plus élevé de UBS AG l'année dernière était 8.4091. Au cours de 7.8600 - 8.4091, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.1850 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de UBS AG sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UBS AG ?
Le cours le plus bas de UBS AG (CEFZ) sur l'année a été 7.8600. Sa comparaison avec 8.2150 et 7.8600 - 8.4091 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CEFZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CEFZ a-t-elle été divisée ?
UBS AG a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.1850 et 2.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.1850
- Ouverture
- 8.2147
- Bid
- 8.2150
- Ask
- 8.2180
- Plus Bas
- 8.1700
- Plus Haut
- 8.2800
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.37%
- Changement Mensuel
- 1.05%
- Changement à 6 Mois
- 2.30%
- Changement Annuel
- 2.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4