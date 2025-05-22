Moedas / CATO
CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.53 USD 0.08 (1.74%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CATO para hoje mudou para -1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.41 e o mais alto foi 4.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Cato Corporation (The) Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.41 4.63
Faixa anual
2.19 6.70
- Fechamento anterior
- 4.61
- Open
- 4.62
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Low
- 4.41
- High
- 4.63
- Volume
- 100
- Mudança diária
- -1.74%
- Mudança mensal
- 7.60%
- Mudança de 6 meses
- 41.12%
- Mudança anual
- -8.30%
