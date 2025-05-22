Währungen / CATO
CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.38 USD 0.15 (3.31%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CATO hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.37 bis zu einem Hoch von 4.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cato Corporation (The) Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.37 4.55
Jahresspanne
2.19 6.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.53
- Eröffnung
- 4.55
- Bid
- 4.38
- Ask
- 4.68
- Tief
- 4.37
- Hoch
- 4.55
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- 4.04%
- 6-Monatsänderung
- 36.45%
- Jahresänderung
- -11.34%
