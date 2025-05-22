KurseKategorien
Währungen / CATO
Zurück zum Aktien

CATO: Cato Corporation (The) Class A

4.38 USD 0.15 (3.31%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CATO hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.37 bis zu einem Hoch von 4.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cato Corporation (The) Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATO News

Tagesspanne
4.37 4.55
Jahresspanne
2.19 6.70
Vorheriger Schlusskurs
4.53
Eröffnung
4.55
Bid
4.38
Ask
4.68
Tief
4.37
Hoch
4.55
Volumen
20
Tagesänderung
-3.31%
Monatsänderung
4.04%
6-Monatsänderung
36.45%
Jahresänderung
-11.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K