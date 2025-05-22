货币 / CATO
CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.64 USD 0.08 (1.75%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CATO汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点4.57和高点4.72进行交易。
关注Cato Corporation (The) Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CATO新闻
日范围
4.57 4.72
年范围
2.19 6.70
- 前一天收盘价
- 4.56
- 开盘价
- 4.72
- 卖价
- 4.64
- 买价
- 4.94
- 最低价
- 4.57
- 最高价
- 4.72
- 交易量
- 51
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- 10.21%
- 6个月变化
- 44.55%
- 年变化
- -6.07%
