CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.41 USD 0.12 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CATO ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.36 e ad un massimo di 4.55.
Segui le dinamiche di Cato Corporation (The) Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CATO News
Intervallo Giornaliero
4.36 4.55
Intervallo Annuale
2.19 6.70
- Chiusura Precedente
- 4.53
- Apertura
- 4.55
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Minimo
- 4.36
- Massimo
- 4.55
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- 4.75%
- Variazione Semestrale
- 37.38%
- Variazione Annuale
- -10.73%
21 settembre, domenica