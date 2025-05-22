QuotazioniSezioni
Valute / CATO
Tornare a Azioni

CATO: Cato Corporation (The) Class A

4.41 USD 0.12 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CATO ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.36 e ad un massimo di 4.55.

Segui le dinamiche di Cato Corporation (The) Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATO News

Intervallo Giornaliero
4.36 4.55
Intervallo Annuale
2.19 6.70
Chiusura Precedente
4.53
Apertura
4.55
Bid
4.41
Ask
4.71
Minimo
4.36
Massimo
4.55
Volume
67
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
4.75%
Variazione Semestrale
37.38%
Variazione Annuale
-10.73%
21 settembre, domenica