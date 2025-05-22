Валюты / CATO
CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.64 USD 0.08 (1.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CATO за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.57, а максимальная — 4.72.
Следите за динамикой Cato Corporation (The) Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CATO
- Cato Stock: Turnaround Play With Substantial Near-Term Upside - Strong Buy (NYSE:CATO)
- Cato's Q2 Earnings Jump Y/Y on Same-Store Sales Growth
- Cato Posts 9% Sales Jump in Fiscal Q2
- Cato Corporation: Classic Value Trap With An Evaporating Cash Balance (NYSE:CATO)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- CATO REPORTS 1Q EARNINGS
Дневной диапазон
4.57 4.72
Годовой диапазон
2.19 6.70
- Предыдущее закрытие
- 4.56
- Open
- 4.72
- Bid
- 4.64
- Ask
- 4.94
- Low
- 4.57
- High
- 4.72
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- 10.21%
- 6-месячное изменение
- 44.55%
- Годовое изменение
- -6.07%
